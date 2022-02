Bárbara Evans assume que não consegue mais ver suas partes íntimas: Que saudade dela

18/02/2022 | 16:10



Bárbara Evans compartilhou um detalhe inusitado de sua gravidez. A modelo, que está grávida de sete meses e com um baita barrigão, abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e deixou o povo perguntar. Ela foi questionada se ainda consegue ver as suas partes íntimas. Sincerona, ela respondeu o seguidor:

Amadaaaaa.... Faz tempo que não vejo hein?! Que saudade dela, deve estar uma derrota. E no espelho procuro nem olhar!!

A modelo está grávida de sua primeira filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Após um longo processo de fertilização in vitro, a modelo espera a sua bebê que está prevista para chegar em abril.