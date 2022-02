Da Redação

A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano de Ribeirão Pires interceptou nesta sexta-feira, dia 18, um canil clandestino com 12 cachorros e 85 pássaros que funcionava na Vila Marquesa. A ação foi realizada por agentes da Pasta e contou com a presença do prefeito em exercício Amigão D’orto, da secretária Andreza Araújo e do vereador Edmar Aerocar.

Em meio a muita sujeira e fezes espalhadas por todos os cômodos, haviam cães desnutridos, sem água, sem nenhuma comida e com possíveis doenças causadas pelo estado calamitoso do local. Os cachorros eram das raças PUG, Bulldog e Lhasa. Além deles, foram encontrados 85 pássaros entre calopsitas, periquitos-australianos e pixarros, além de duas aves já mortas, mas ainda dentro das gaiolas.



A dona da residência é a mesma que foi detida nesta quinta-feira, dia 17, em Rio Grande da Serra, após uma operação da Guarda Municipal, que fechou um canil clandestino na cidade com 40 animais.

Os cães salvos serão cuidados pelo departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem Estar Animal juntamente com o Instituto Luisa Mell. Já as aves serão tratadas pela equipe ambiental.

Para resgates, denúncias ou entregas voluntárias os números da equipe ambiental para contato são: 4824-4197 ou 97211-1112, este último também aceita mensagens via WhatsApp.