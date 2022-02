Animação andreense. A Banda do Peru. Concentração nas Cinco Esquinas.

Ademir Medici

Vanderlei escreveu:

Com a proximidade do reinado de Momo, velhas recordações vieram-me a mente e eu não poderia deixar de compartilha-las contigo.

Estou me referindo a Banda do Peru, que ajudei a organizar e que desfilou pelas ruas de Santo André durante cinco edições (1996 a 2000), contando, em suas ultimas apresentações, com mais de mil foliões.

Lá vai Gugu.

Todo engalanado.

Fazendo história...

Velhas tradições carnavalescas esquecidas, assim como queria o saudoso folião mor Claudio Gamba, foi o motivo pelo qual foliões aramaceanos (referência ao Clube Atlético Aramaçan) resolveram criar a Banda do Peru.

A ideia era a de propiciar aos associados a oportunidade de conhecer e participar das folias dos antigos carnavais de rua, onde famílias brincavam descontraídas dançando pelas ruas da cidade atrás de uma bandinha que entoava antigas e inocentes marchinhas carnavalescas.

As primeiras reuniões aconteceram na Pizzaria Casa Amarela, Avenida Dom Pedro I, no final de 1995 e no Carnaval de 1996 ela saiu gloriosa pela primeira vez no dia 10 de fevereiro, sábado anterior ao Carnaval.

A Banda Lira de Mauá foi convidada a animar a festa seguindo à frente dos foliões pelas ruas centrais da cidade.

Gugu, figura emblemática do clube, fantasiado a caráter, encabeçava o desfile.

A concentração ocorreu em frente ao Bar Cinco Esquinas, de onde os foliões partiriam para o trajeto compreendido pelas ruas Campos Salles, Cesário Motta, Senador Flaquer e Francisco Amaro, retornando ao Cinco Esquinas onde o calor e a sede dos foliões eram aplacados por milhares de latinhas de cerveja

SAUDADES! A avenida tomada, Gugu todo estiloso: lá vai o Peru, fazendo festa, relembrando a descontração e a inocência dos velhos carnavais, num claro lembrete às novas gerações

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 20 de fevereiro de 1972 – Ano 14, edição 1772

SANTO ANDRÉ – O vereador Norberto Fernandes apresentou indicação dando o nome de José (Zezinho) Brancaglione a uma rua ou praça da cidade.

O vereador lembrou a história do farmacêutico que atendeu a gerações.

Norberto cita o “Álbum de São Bernardo”, de João Netto Caldeira, que traz a história de Zezinho e sua farmácia, localizada na Rua Coronel Oliveira Lima.

RIO GRANDE DA SERRA – Uma segunda ambulância, urgente, para o único posto de saúde da cidade, conforme propositura do vereador Luís Miguel dos Santos.

MOVIMENTO SINDICAL – Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra inaugura hoje (20-2-1972) a sua colônia de férias na Vila Mirim, em Praia Grande.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 21 de fevereiro de 1992 – Ano 33, edição 7999

MANCHETE – Empresários de Diadema pedem que IPTU tenha alíquota única. Empresas locais condicionam débito de 1991 a repasse para o Hospital Municipal.

COLUNA DESTAQUE – Professor Paulo Roberto De Francisco: “Mudanças na Direito de São Bernardo”. Em visita à faculdade onde se formou, De Francisco verifica o avanço da instituição em várias frentes.

EM 21 DE FEVEREIRO DE...

1902 – Espanha, 21 (Agência Havas) – Fios telegráficos cortados. Proclamada a lei marcial em Saragoça. Padarias saqueadas em Barcelona. Anarquistas presos.

1922 - Instalado o Grupo Escolar de São Bernardo, no antigo sobradão de taipa que existiu na Praça Lauro Gomes e que foi construído pelo alferes Bonilha, no século XIX.

Do correspondente do Correio Paulistano em Paranapiacaba: a diretoria do Serrano Atlético Clube mandou rezar uma missa pelo aniversário do “sporteman” Antoninho Rodrigues, falecido na Capital.

1952 – Anúncio: procura-se área de 50 a 100 mil metros quadrados próxima à Via Anchieta, na zona de São Bernardo. Ofertas por escrito para caixa postal 3.857, em São Paulo.

Naquele tempo, circulavam pelas ruas e estradas brasileiras veículos importados das marcas Bel-Air, Ford, Mercury, Chevrolet, Cadillac, Pontiac, Studebaker, Citroen, Oldsmobile, Volvo, Renault, Packard e Austin.

1957 – Realizada na fábrica da Volkswagen, na Via Anchieta, a cerimônia de entrega de 40 carros da marca, adquiridos pelo governo do Estado para o policiamento da cidade de São Paulo.

2016 – Clarivalde Versolatto iniciava, aqui em Memória, uma série de artigos sobre a Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo: “A alma de uma rua com 200 anos.”

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 21 de fevereiro: no Piauí, Jaicós; e em Santa Catarina, São Carlos.

HOJE

Dia Nacional do Imigrante Italiano

Festa da Imigração Italiana



SANTOS DO DIA

Pedro Damião (doutor da igreja falecido na Itália em 1072).

Alexandre e companheiros. Martirizados em 434 no Norte da África.

