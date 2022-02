Obituário - 20 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

20/02/2022 | 05:34



SANTO ANDRÉ

Amélia Fernandes Cantares, 100. Natural de Olímpia (São Paulo) Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Couto, 87. Natural de Sarandy (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Alberto Ribeiro, 78. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de São Manuel (São Paulo).

Ademir dos Santos Dias, 63. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

José Pedro da Silva, 61. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Nonato Oliveira, 52. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pintor. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Adhemar Luiz Sampaio, 91. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Umbelina Freitas Garcia, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Rita da Silva Santos, 83. Natural de Duplo Céu, Distrito de Palestina (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Claudio Zavicoski, 79. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Dr. Antonio Juliano, 73. Natural de Uberlândia (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Médico dos funcionários do Diário do Grande ABC durante 23 anos. Dia 16. Jardim da Colina.

Cícero Rocha Correia, 68. Natural de Batalha (Alagoas). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Arlindo Tavares, 58. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Cícero Nunes Viana, 52. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Camila Gabriel Hasegawa, 37. Natural de Diadema. Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.



SÃO CAETANO

Margarida de Abreu Bernardo, 89. Natural de Mococa (São Paulo). Residia na Vila Danúbio, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carmen Simone Nieves, 88. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Pensionista. Dia 16, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Josefa Gonçalves Navarro, 85. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas.

Darcio Gerloff, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Velado em São Caetano. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dulce Áurea Sartori de Lima, 76. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Elizete Ollo de Oliveira, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Magali Ballico Cirilo, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Antonio Batista da Mata, 87. Natural de Portugal. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Alciel Francisco, 76. Natural de Luiz Antônio (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Rita Maria de Medeiros, 77. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Pensionista. Dia 16, em Santo André. Vale da Paz.

Angela Maria de Andrade Oliveira, 62. Natural de São Carlos do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Adeir Ferreira da Silva, 59. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

José Rodrigues Pereira, 56. Natural de Uruburetama (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Aracille Orosco de Carvalho, 85. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Emerson José da Silva, 27. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 15, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ainoam Guedes Teixeira, 94. Natural de Iguatu (Ceará). Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Dia 16. Vale dos Pinheirais.