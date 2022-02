Obituário - 19 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Piedade Vergilio dos Reis, 95. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Pensionista. Jardim da Colina.

Maria Eugênia de Oliveira Rinke, 90. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Simão Nascimento, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Galdino da Silva, 89. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vito Sapuppo, 88. Natural da Itália. Residia na Vila Pires, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Fernandes, 88. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Benedita Nunes dos Santos, 87. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juarez Balbino dos Santos, 84. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma Fozatto Gomes, 81. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jezael Reis Silva, 80. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Cosmo Rodrigues, 79. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Amenar Guimarães Santana, 77. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Pedreiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Silva Macedo, 74. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Jair Souza Lima, 76. Natural de Cambé (Paraná). Residia no Jardim Panorama, em São Paulo. Capital. Mecânico de Manutenção. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Manoel Messias dos Santos, 72. Natural de Simão Dias (Sergipe). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erivaldo Santos de Souza, 66. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Chácara Boa Vista, bairro Palmeiras, em Suzano (São Paulo). Autônomo. Dia 15, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Elizabete Teixeira Lopes da Silva, 64. Natural de Itupeva (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Claudia Regina da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Conceição Viera Bernardes, 97. Natural de Silvianópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Parque do Carmo, em São Paulo, Capital.

Apparecida Cachielle Bellini, 91. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Elita Rodrigues de Oliveira, 83. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

José Manoel Carvalho, 79. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Amelio de Campos, 74. Natural de Teixeira (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Baeta.

Ormindo Rocha Nascimento, 73. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Fernandes José Gertulino, 72. Natural do Mirante do Paranapanema (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Josina de Sales Marcelo, 70. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Paulo Marinho Tavares, 67. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Ageu Simioni, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Uezerton Silva Santos, 30. Natural de Caieiras (São Paulo). Residia na Vila São José, em Francisco Morato (São Paulo). Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Jardim das Cascatas, em Francisco Morato.



D I A D E M A

Noêmia Ferraz da Cruz, 89. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Sérgio Bonani, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Guillermo Segundo Villacorta Bravo, 83. Residia na Vila Bela. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Nadir de Campos, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério do Espirito Santo do Pinhal.

Leonilda Benedicta da Silva dos Santos, 75. Natural de Muritinga do Sul (São Paulo). Residia no Núcleo Cincinato Braga. Dia 14, em Diadema. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Maria do Carmo de Souza dos Santos, 72. Natural de Sátiro Dias (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Antonio de Lima Silva, 70. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Rita Cássia Lehmann, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Memorial Phoenix.

João Pereira do Rosário, 67. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Barbosa da Costa, 63. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

José Pereira de Camargo, 63. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Laide Soares de Lima, 46. Natural de Tupi Paulista. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Pedro Paulo Januário, 43. Natural de Resende (Rio de Janeiro). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Almerinda Feitosa de Sousa, 93. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Luís do Piauí.

Suely Andrade dos Anjos Santos, 66. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Ednilson Rolin Madureira, 52. Natural de Mauá. Residia no Parque Miami, em Santo André. Açougueiro. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Olindina Amélia de Souza, 95. Natural de Ouricuri (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 15. Vale dos Pinheirais.

Afonso Francisco Paes, 79. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.