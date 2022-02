Governo americano espera ataque russo à Ucrânia nos próximos dias

18/02/2022 | 15:14



Funcionários do governo dos Estados Unidos dizem esperar um ataque russo à Ucrânia nos próximos dias, que pode envolver uma ampla combinação de caças, tanques, mísseis balísticos e ofensivas cibernéticas, com a intenção final de tornar a liderança do país impotente.

As autoridades afirmam que as perspectivas de evitar a guerra agora parecem muito frágeis, enquanto acrescentam que a gestão do presidente americano, Joe Biden, continuará tentando manter a janela aberta para a diplomacia.

A Rússia concentrou entre 169 mil e 190 mil militares perto da Ucrânia e na Crimeia, acima de uma força de 100 mil em 30 de janeiro, segundo afirmou o embaixador dos EUA na Organização para Segurança e Cooperação na Europa, Michael Carpenter, em discurso nesta sexta-feira.

"Esta é a mobilização militar mais significativa na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", disse Carpenter, que observou que a estimativa dos EUA inclui tropas russas, unidades de segurança interna russas e forças lideradas pela Rússia em Donbas. Fonte: Dow Jones Newswires.