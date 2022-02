Tico Santa Cruz decide se afastar de redes sociais: 'Questão de saúde mental'

18/02/2022 | 15:10



O cantor Tico Santa Cruz anunciou nesta sexta-feira, 18, que vai deixar de usar temporariamente, as redes sociais Facebook e Twitter, por uma questão de saúde mental. O anúncio foi feito no Instagram - rede que o artista decidiu manter: "com conteúdos leves e meus trabalhos para quem gosta de mim".

No post, o vocalista do Detonautas informou que a decisão foi tomada por uma questão de saúde mental e que procurou ajuda médica: "estou em processo terapêutico".

Tico ainda comentou que vem sofrendo uma "quantidade imensurável de ataques, crueldade, incentivo à suicídio e crimes cometidos por pessoas que se dizem 'cidadãos de bem'".

"A nossa sociedade está apodrecendo, as redes sociais ajudam muito intensificando o comportamento de manada. Chega um momento que, ou você se resguarda para se recuperar, ou caminha sem freio em direção ao abismo. Primeiro lugar minha saúde e das pessoas que amo, porque sem isso não sou capaz de lutar por nada", disse o músico em outro trecho do texto.