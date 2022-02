Faustão expõe trecho de ligação que recebeu de Tiago Leifert e dispara: Pô, está de sacanagem

18/02/2022 | 15:10



Faustão mais uma vez deu o que falar após a exibição do seu programa na emissora Band!

Na noite da última quinta-feira, dia 17, a convidada especial foi Leona Cavalli, que falou da alegria em ter o apresentador diariamente na telinha.

- Estamos felizes de estar com você, de você estar em nossas noites, em todas as noites, isso é uma alegria, é um ouro do Brasil.

Após escutar a artista, Fausto Silva relembrou um telefonema que recebeu de Tiago Leifert:

- Só falta falar que nem o Tiago Leifert que me ligou e falou: Sinto falta de você no sábado também. Pô, está de sacanagem! Nem eu me aguento! Esse público tem uma paciência com a gente que é brincadeira.

Recentemente, Fausto foi exposto pelo filho durante o programa e brincou ao chamá-lo de boca de lata.