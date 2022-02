Hotéis brasileiros entram na onda do beach tennis

Redação

Do Rota de Férias



18/02/2022 | 18:55



O beach tennis foi criado na província de Ravenna, na Itália, na década de 1980. Ao longo dos anos, o esporte ganhou força no Brasil, principalmente nos últimos meses. A modalidade vem sendo tão solicitada, que hotéis brasileiros de diferentes regiões correram para adaptar suas áreas de lazer, incluindo não apenas as quadras, como uma programação de workshops e até torneios. Veja cinco acomodações que apostaram nessa tendência.

Hotéis brasileiros que oferecem beach tennis

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort

Localizado a 60 km de Florianópolis, o Pontados Ganchos tem 25 exclusivos bangalôs abrigados em em uma península verde de 80 mil m² banhada pelo mar da Costa Esmeralda, no norte de Santa Catarina. No final de 2021, o hotel adicionou, bem ao lado da quadra de tênis, um espaço menor para o beach tennis.

Em 27 de fevereiro, durante o Carnaval, o hotel contará com uma clínica com um profissional especializado, que dará dicas de jogadas e também ensinará quem desejar se aventurar na modalidade de praia.

—

Kûara Hotel

Instalado na praia da Pitinga e a cinco minutos do centro de Arraial D’Ajuda, o Kûara Hotel abriga 46 suítes espalhadas por uma área de aproximadamente 27 mil m² envolta pela Mata Atlântica e pelas falésias no litoral Sul da Bahia. O local tem duas quadras de beach tennis com vista para o mar. Elas estão à disposição dos hóspedes, que podem contratar aulas com professores particulares, no período das 8h até às 21h.

—

Fairmont Rio de Janeiro

O Fairmont Rio propõe aulas e treinos de sexta a domingo, bem em frente à praia, com uma linda vista para o Forte de Copacabana. Além disso, o hotel é um dos patrocinadores do Circuito RJ de Beach Tennis.

—

Royal Palm Plaza Resort

O Rroyal Palm Plaza Resort está localizado a menos de 5 km do centro de Campinas (SP) e a poucos minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos. O resort possui quatro quadras de beach tennis de medidas oficiais, uma equipe capacitada que não só joga, mas tem didática para ensinar os hóspedes, além de sempre trazer pessoas conhecidas no esporte.

—

Hotel Toriba

Inaugurado em 1943, o Hotel Toriba é é um marco na história do turismo e na cultura de Campos do Jordão (SP). A propriedade acaba de inaugurar uma quadra de beach tennis, além de promover periodicamente aulas exclusivas para hóspedes. A quadra possui areia de cava fina e tem 16 metros comprimento por 8 metros de largura. Lucas Farkouh, jogador profissional de beach tennis e atual número 1 do ranking da Liga Paulista, estará no Toriba a cada duas semanas para promover partidas e organizar competições.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para curtir as atrações oferecidas por hotéis brasileiros, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.