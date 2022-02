Marcello Novaes fala sobre chegada dos 60 anos de idade e do seu papel na novela Amor da Ilusão

18/02/2022 | 13:11



Marcello Novaes, que está completando 40 anos de carreira, em agosto completará 60 anos de idade - e segundo informações da colunista Patrícia Kogut, ele contou que essas datas trazes para ele momentos de reflexões e um sentimento de realização.

Marcello diz que, quando olha para trás, enxerga que construiu uma trajetória muito bacana, além de afirmar que se inspirava em Tony Ramos.

Eu olho para trás e vejo que foi uma trajetória muito bacana. Eu construí um lugar legal profissionalmente sem nunca ter passado por cima de ninguém. Lembro que na juventude eu olhava para atores como o Tony Ramos, com 30 anos de TV Globo, e achava aquilo incrível. Cito o Tony porque ele é para mim um exemplo de caráter e de profissional. Agora eu já estou com mais de três décadas de casa, sem nunca ter saído. Isso é realizador. E fisicamente, não me sinto com 60. Tenho uma ótima disposição.

O artista agora está em cena na novela Além da Ilusão, da faixa das 18h e, na trama, ele interpreta o personagem Eugênio, que é um homem honesto e justo - ele viverá uma paixão proibida com uma mulher casada, Violeta, que é feita por Malu Galli.

São poucas as novelas que eu leio o primeiro capítulo e já fico realmente animado. Aconteceu com Avenida Brasil e algumas outras. E com essa também foi assim. A história é muito envolvente e dinâmica. Sempre está acontecendo algo importante na trama. Eu arrisco dizer que vamos ganhar alguns prêmios com Além da ilusão.