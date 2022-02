Após ser expulsa do BBB22, Maria resolve jogar e critica Eliézer

18/02/2022 | 13:11



Como você acompanhou, Maria acabou sendo expulsa do BBB22 por conta de uma agressão em Natália durante o jogo da discórdia. Dentro do programa, a cantora não aparecia tanto, mas agora que saiu está mostrando que quer jogar.

A conta das redes sociais da casa mais vigiada do Brasil faz sempre que uma pessoa sai da casa um queridômetro e a artista se mostrou bem decepcionada com vários participantes da edição, principalmente os que ela tinha amizade dentro do confinamento e chegou até a dar um emoji de banana para Eliézer, brother com quem ela dividiu até o edredom.

Gosto dele, tivemos uma troca intensa, senti muita verdade nele, mas estou tentando entender as coisas.

A cantora também não economizou na hora de alfinetar Laís e não ficou satisfeita apenas os emojis que estavam disponíveis.

Ninguém merece emoji de cobra, vou dar uma banana!

Além disso, Maria também escolheu o emoji de planta para Paulo André, Jade Picon e Eslovênia. Ela seguiu dando raiva para Tiago Abravanel e Larissa, que inclusive, revelou que não foi muito com a cara da novata. Já para Natália, Maria aproveitou para dar um coração e revelar que a confusão são águas passadas.

A gente era oito ou 80 dentro do jogo. Eu abri meu coração para ela e fui sincera o tempo todo independente do que tenha acontecido.