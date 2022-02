Acompanhada do filho, Elizabeth Hurley arranca suspiros em festa de gala

18/02/2022 | 13:10



Na última quinta-feira, dia 17, Elizabeth Hurley compareceu à festa de gala em comemoração aos 88 anos de idade de Joan Collins. O evento foi realizado no Hotel Claridge, em Londres, e contou com presença de amigos e familiares da atriz veterana.

Acompanhada do filho, a britânica arrancou suspiros com o visual escolhido para prestigiar a colega de profissão. Em um vestido vermelho recortado, com direito a um poderoso decote, a famosa voltou a impressionar pela graça e jovialidade no auge de seus 56 anos de idade.

Damian Hurley posou para as fotos ao lado da mãe e provou que beleza está nos genes da família. Fruto do antigo casamento da atriz com o empresário Steve Bing, o jovem decidiu seguir os passos de Elizabeth e atualmente trabalha como ator e modelo.