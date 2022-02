No Instagram, Thais Fersoza relembra época em que pintou os cabelos de loiro

18/02/2022 | 12:45



A atriz e apresentadora Thais Fersoza usou o perfil que mantém no Instagram nesta quinta-feira, 17, para relembrar a época em que pintou os cabelos de loiro. "Socorro! Quem é esta loira da foto? Sim! Eu mesma. Quem lembra da época que fiquei loiríssima?", brincou na legenda. Na foto, Thais aparece com os cabelos curtos - e loiros, claro - durante um ensaio fotográfico. A publicação rendeu elogios de fãs e personalidades e, dentre eles, o de Michel Teló, com quem Thais é casada. "Pelo amor de Deus", declarou o cantor nos comentários. Atualmente, a atriz faz parte da equipe do "The Voice+", programa com participantes na faixa etária de mais de 60 anos. Com André Marques, ela é responsável pela apresentação do programa, mas nos bastidores.