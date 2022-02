Ana Paula Siebert comemora aniversário em ônibus balada em Miami: Andamos por duas horas

18/02/2022 | 12:11



Ana Paula Siebert comemorou o aniversário de 34 anos de idade em grande estilo! A modelo e influenciadora está passando uma temporada em Miami, nos Estados Unidos, e foi surpreendida pelos amigos com um ônibus balada. O veículo era todo colorido, equipado com muitas luzes e com a parte de cima totalmente aberta.

Em um primeiro momento, Ana Paula ficou chocada, mas logo entrou na brincadeira.

Olha o que aprontaram para mim! [...] E assim andamos por duas horas.

A influenciadora dançou, deu risada, chamou a atenção pelas ruas de Miami, e depois ligou para Roberto Justus para contar da aventura. Nos Stories, ela mostrou o momento em que falava com o marido e escreveu:

Contando o mico para o Roberto Justus.