Viola Davis interpreta Michelle Obama em série e chama atenção em primeiro trailer divulgado

18/02/2022 | 12:10



Saiu! Na última quinta-feira, dia 17, foi divulgado o primeiro trailer da série The First Lady, que conta a trajetória de Michelle Obama, primeira mulher negra a se tornar primeira-dama dos Estados Unidos.

Michelle será interpretada por Viola Davis, que já apareceu impecável no trailer. Nas imagens, é possível ver ela reproduzindo com fidelidade as expressões faciais da ex-primeira dama. Além dela, a produção do canal Showtime traz no elenco grandes nomes, como Michelle Pfeifer e Gillian Anderson.

Vale pontuar que a série, com data de estreia para o dia 17 de abril, foi construída em formato antológico e mostrará todo o legado e a jornada da esposa de Barack Obama.

Em suas redes sociais, Viola falou sobre a honra em interpretar a extraordinária Michelle:

Interpretar a extraordinária Michelle Obama não foi uma tarefa fácil, mas uma honra para toda a vida. The First Lady estreia em 17 de abril no Showtime.