Renan Soares

Especial para o Diário



18/02/2022 | 11:26



Dois homens foram presos no São Bernardo Plaza Shopping ao tentarem vender um veículo roubado no local. Na tarde desta quinta-feira (17), policiais militares da 4° Companhia do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) de São Bernardo, receberam denúncia de moradores de que dois suspeitos estavam tentando vender um veículo dentro do centro de compras em um preço "completamente fora da realidade". O automóvel, modelo Corolla da marca Toyota, estava sendo negociado ao preço de R$ 13 mil e 500 reais. Após relatar via rede de rádio e aguardar a chegada de apoio, os PMs foram até o local, e com a ajuda de funcionários de segurança do shopping, localizaram os suspeitos próximos a uma cafeteria do espaço.

Após a abordagem, foi constatado que nenhum dos dois tinha passagens pela polícia, porém, depois de uma breve conversa um deles admitiu a tentativa de venda, revelando que o veículo se encontrava na garagem do subsolo do shopping, e que as chaves estavam escondidas entre as lonas de proteção de um dos elevadores de serviço.

Em seguida, depois das chaves serem encontradas, o mesmo confessou que adquiriu o automóvel de uma pessoa desconhecida no centro da cidade de São Paulo, pelo valor de R$ 12 mil reais, e que a venda pelo novo valor já estava encaminhada via aplicativo de mensagens, com uma pessoa sem nome revelado que estaria no local. Depois da leitura do módulo do automóvel por um equipamento eletrônico cedido por uma oficina especializada, os PMs constataram que o veículo foi roubado no estado de Santa Catarina, além disso, o produto tinha indícios de adulteração.

Presos em flagrante, ambos foram encaminhados para o 6° DP (Distrito Policial) de São Bernardo, onde responderão por receptação. O veículo também foi encaminhado para a unidade.