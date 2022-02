Tiago Abravanel revela que se masturbou com cenas quentes entre Gustavo e Laís no BBB22

18/02/2022 | 11:10



Como você acompanhou, a pegação após a festa da líder Jade da última quarta-feira, dia 16, deu o que falar dentro e fora do confinamento do BBB22. E Tiago Abravanel aproveitou a manhã da última quinta-feira, dia 17, para relembrar alguns momentos do que aconteceu na casa.

Durante o processo para vir pra cá, eu perguntei para a produção: Como é a questão se eu quiser me masturbar? Porque eu sou uma pessoa que gosto disso! e eu falei pra mim mesmo que vou ter que me controlar aqui dentro. Mas ontem, o quarto pegando fogo, aquela coisa, né!? Eu já sou voyeur, já gosto de ver um negócio e falei: Ai gente, não tem jeito, vou ter que ir no banheiro resolver isso.

Caso você não saiba, uma pessoa que é considerada voyeur é quem experimenta prazer sexual ao ver estímulos sexuais, objetos associados à sexualidade ou o próprio ato sexual praticado por outros. E Tiago Abravael ainda continuou o bate-papo comentando sobre um outro hábito - o de chupar o dedo e como isso poderia ser visto pelos telespectadores do reality show.

Até dois atrás eu fui a pessoa mais encanada por chupar dedo. Eu ficava: eu não posso dormir na casa de ninguém porque se eu chupar lá, vai saber que eu chupo. Mas pensei: o que tem a ver o c* com as calças? O que tem alguém a ver com eu chupar o dedo?