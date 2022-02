Zico realiza cirurgia no quadril e tranquiliza os fãs: Graças a Deus deu tudo certo na colocação da prótese

18/02/2022 | 11:10



Zico usou as suas redes sociais para tranquilizar os seus fãs após passar por uma cirurgia no quadril e um procedimento no joelho.

No feed do seu Instagram, o ex-jogador e ídolo do Flamengo postou um clique e gravou um vídeo para agradecer as mensagens de carinho e orações feitas em seu nome.

Oi, galera! Está tudo bem. Fiz a cirurgia, coloquei a prótese no quadril e agora vou ficar um pouquinho de molho para me recuperar bem. Vou fazer a fisioterapia para voltar zerado, disse ele no vídeo.

Já na legenda, ele escreveu:

Já no quarto e graças a Deus deu tudo certo na colocação da prótese no quadril direito. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e de boa recuperação. Vamos em frente e livre das dores.