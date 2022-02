Pyong Lee pode enfrentar Felipe Prior dentro do ringue

18/02/2022 | 11:11



Como você acompanhou, Whindersson Nunes que é um comediante acabou chamando o ex-pugilista, Popó Freitas para uma luta profissional e inspirado nestes dois, Pyong Lee acabou fazendo um convite inusitado para um outro ex-BBB.

Caso você não lembre, o mágico vivia uma imensa rivalidade dentro do confinamento do BBB20 com Felipe Prior e ainda em 2022 a luta entre os dois brothes vai acontecer. Durante uma entrevista para o canal oficial do FMS, o YouTuber respondeu se teria coragem e disposição para encarar uma luta.

Ainda nesta entrevista, Pyong selecionou que Felipe Prior seria um possível listado para o card e o bonitão logo tratou de responder que era necessário só avisa-lo do dia e do local que ele estava super dentro da luta.