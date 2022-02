Hotel tem programação especial de Carnaval em Brotas

Redação

Do Rota de Férias



18/02/2022 | 10:55



O Brotas Eco Hotel Fazenda, a 220 km de São Paulo, preparou uma grande festa para quem quer curtir o Carnaval em Brotas. A ideia é oferecer uma programação especial para descansar e se divertir longe da agitação das praias lotadas.

Carnaval em Brotas

A agenda temática conta com grito de carnaval, micareta, baile de máscaras, concurso de fantasia adulto e infantil e jantares temáticos. O local também vai organizar oficina de customização de abadas para pais e filhos, matinê para as crianças, gincanas temáticas, além de diversas atividades com a equipe de monitores do Brotas Eco.

Os visitantes também poderão aproveitar atividades de lazer como arco e flecha, gincana noturna com lanternas, piscina natural com tirolesa, gincana na piscina, concurso de sucos, desafios no paredão de escaladas e nos toboáguas, futebol de sabão, discoteca e carveboard (skate para grama e terra).

Jantares temáticos, fogueira com moda de viola, paintball, gincana na piscina, concurso de cerveja e caipirinha, caminhadas, ioga e alongamento no bosque, jantar com música ao vivo e passeio de bike animam a programação para adultos. Eles também podem aproveitar para realizar um tour pela cidade de Brotas, com visitas à Casa da Cachaça, ao Parque dos Saltos e às quedas d’água do rio Jacaré Pepira.

A infraestrutura de lazer do hotel inclui ainda cinco piscinas, dois toboáguas, além de cama elástica, sauna, jacuzzi coberta, academia, salão de jogos, quadras poliesportivas, ginásio, campos de futebol, fazendinha com minizoológico, lago com tirolesa, sala de leitura, sala de TV, brinquedoteca, redário e serviços opcionais de babá e massagem.

Os pacotes de Carnaval em Brotas são de quatro diárias (de 25/2 a 01/3) e têm tarifas a partir de R$ 5.005, para casal, em regime de pensão completa. O hotel oferece cortesia para uma criança de até 9 anos e fornece um ingresso por apartamento para visitar o planetário na Fundação CEU.