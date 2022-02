ANTT autoriza aumento de pedágio na BR-116/SP/PR, BR-116/PR/SC e BR-364/365/GO/MG

18/02/2022 | 10:27



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou reajustes de tarifas de pedágio cobradas na BR-116/SP/PR, na BR-116/PR/SC e na BR-364/365/GO/MG, conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 18.

O aumento abrange seis praças da BR-116/SP/PR, explorada pela Concessionária Autopista Régis Bittencourt, no trecho que vai de São Paulo a Curitiba, onde a tarifa básica de pedágio irá passar de R$ 3,40 para R$ 3,70 a partir do dia 20 de fevereiro.

No caso da BR-116/PR/SC, operada pela Concessionária Autopista Planalto Sul, a tarifa básica de pedágio subirá de R$ 6,20 para R$ 6,90 em cinco praças no trecho que vai de Curitiba até a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O reajuste também começa a valer a partir de 20 de fevereiro.

Na BR-364/365/GO/MG, da Concessionária Ecovias do Cerrado, a tarifa básica de pedágio vai aumentar de R$ 4,90 para R$ 5,20, também a partir de 20 de fevereiro.