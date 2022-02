Confiança da indústria cresce em 17 de 29 setores em fevereiro, revela CNI

18/02/2022 | 10:23



A confiança do empresário industrial avançou em 17 dos 29 setores pesquisados. Isso é o que mostra o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) por setor, divulgado nesta sexta-feira, 18, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A pesquisa mostra que o único setor que registrava pessimismo em janeiro, o de produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal, voltou a ficar otimista em fevereiro.

De acordo com a CNI, o que sustenta o Icei positivo são as expectativas em relação à economia nos próximos seis meses.

Todos os 29 setores analisados têm expectativas otimistas. Já em relação ao momento atual da economia, o indicador mostra que apenas 13 dos 29 setores estão confiantes.

O levantamento mostra que, apesar do aumento da confiança, na comparação com fevereiro de 2021, apenas cinco setores na indústria de transformação estão mais otimistas do que há um ano. São eles: manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; calçados; couros e artefatos de couros; bebidas e produtos diversos.

De acordo com o Icei, os setores mais confiantes são: extração de minerais não-metálicos (60,5 pontos), produtos de metal (59,9 pontos), veículos automotores (59,8 pontos), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (59,7 pontos). O índice varia de zero a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário.

A pesquisa foi feita de 1º a 10 de fevereiro, com 2.222 empresas, sendo 912 de pequeno porte, 805 médio e 505 de grande porte.