'Estamos aguardando teto para seguir para Petrópolis', diz Bolsonaro

18/02/2022 | 10:20



O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai realizar nesta sexta-feira, 18, um sobrevoo, acompanhado de ministros e outras autoridades, no município de Petrópolis, na região Serrana do Rio, atingido por forte temporal na terça-feira passada.

Em transmissão publicada em suas redes sociais, o presidente aparece na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, ao lado dos ministros Braga Netto (Defesa), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e João Roma (Cidadania), além do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O governador do Rio, Claudio Castro, também está presente.

"Estamos aguardando teto para seguir para Petrópolis", afirma Bolsonaro, que retornou diretamente ao Rio de Janeiro, após viagem na Rússia, por causa da tragédia provocada pelas fortes chuvas no município fluminense.

O presidente disse que, durante sua viagem, entrou em contato com o ministro Marinho para se inteirar dos acontecimentos na região. E conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para agilizar a liberação de recursos para o município.