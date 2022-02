Renan Soares

Especial para o Diário



18/02/2022 | 10:08



No fim da tarde desta quinta-feira (17), dois homens foram presos por roubo de carro na cidade de Diadema. Equipe da Força Tática do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano) de São Bernardo, em patrulhamento pelos bairros Rudge Ramos e Paulicéia, receberam a informação de que um veículo, no modelo Santa Fé da cor prata, havia sido roubado, e que, segundo o rastreamento do veículo, estaria próximo ao Hipermercado Extra Anchieta, próximo a divisa com Diadema. Ao chegarem no estacionamento do mercado, os PMs avistaram um dos suspeitos saindo do carro roubado e entrando em outro automóvel, no modelo Onix Cruze branco, mesmo com a voz de parada decretada os três homens começaram a fuga, deixando o automóvel roubado no local.

Em alta velocidade, os indivíduos abriram fuga pelo corredor ABD. Com o auxílio do COPOM (Central de Operações da Polícia Militar), o acompanhamento foi realizado. A fuga continuou até Diadema, onde os suspeitos entraram na Vila Nova Conquista, no bairro Piraporinha, e abandonaram o veículo na rua Universal. Seguido pelos PMs, os três abriram fuga a pé, um deles conseguiu escapar e os outros dois foram detidos na corrida.

O veículo roubado, que ficou no estacionamento do Extra, foi devolvido à vítima que compareceu ao local com as chaves reservas do automóvel. Todos os envolvidos foram encaminhados para o 3° DP (Distrito Policial) de Diadema, onde a ocorrência está em andamento.