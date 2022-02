ANTT marca para 20 de maio leilão da BR-116/RJ/MG e da BR-465/493/RJ

18/02/2022 | 10:09



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) marcou para 20 de maio o leilão de concessão da BR-116/RJ/MG e da BR-465/493/RJ. O aviso do leilão está publicado no Diário Oficial da União (DOU). O edital poderá ser obtido a partir desta sexta-feira, 18, no site da agência (www.antt.gov.br).

O leilão será realizado na B3, em São Paulo, a partir das 14 horas (de Brasília) do dia 20 de maio.

A entrega das propostas deverá ser feita quatro dias antes - na parte da manhã de 16 de maio.

A concessão compreende a exploração da infraestrutura e da prestação dos serviços de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do 'Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) - Governador Valadares (MG)'.

A extensão total do lote rodoviário é de 726,9 quilômetros.