Pedro Bial dirige documentário sobre vida de Xuxa Meneghel e apresentadora compartilha registros dos bastidores

18/02/2022 | 10:10



Xuxa Meneghel compartilhou nas redes sociais na última quinta-feira, dia 17, um registro que mostrava os bastidores das gravações do documentário sobre sua vida, que será lançado na Globoplay - no vídeo a apresentadora aparece ao lado de sua filha, Sasha Meneghel, e de seu maridão, Junno Andrade, além do genro, João Figueiredo - Pedro Bial também aparecia nas imagens, que dirige o longa.

DocXuxa, escreveu a loira na legenda da publicação.

A locação do documentário, que está nas imagens, é a sua casa, em Angra dos Reis - vale lembrar que Sasha e João se casaram no local.