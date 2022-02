Leo Picon defende Jade no BBB22: Perseguição desproporcional

18/02/2022 | 10:10



Mais um capítulo da intriga de Leo Picon com a equipe de Jade - atualmente confinada no BBB22. Após os administradores da influenciadora publicarem um comunicado explicando a postura que tomaram frente à fama da chefe como vilã da edição, o influenciador decidiu novamente mostrar seu ponto de vista nas redes sociais.

No início do texto, ele defende a irmã e diz não entender porque os internautas estão a criticando.

Ver ela sendo massacrada pelos linchadores virtuais foi difícil pra mim. Afinal é minha irmã mais nova e tudo isso me fez refletir? o que ela fez? Coagiu alguém, humilhou alguém, desrespeitou alguém, atacou alguém, promoveu narrativas mentirosas em cima de alguém? Não. Quem fez isso não merece nossa atenção. Mas o mecanismo midiático e da opinião pública merece! Sempre foi modismo atacar o que está em alta e isso gera um movimento de manata, ninguém ataca o fraco e a Jade está na posição de quem tem mais destaque, seguidores, mais vezes foi líder, mais ganhou seguidores nesse período e também mais perseguidores. Não houve a mesma mobilização do ódio perante atitudes piores que as dela de outros participantes e nem acho que tenha que ter? acho o ódio cego e sem frutos. Mas ele sempre escolhe alguém.

Em seguida, Leo volta a criticar a postura da equipe de Jade.

E diante da escolha clara desse alvo, critiquei os adms do perfil da Jade Picon pelo fato de estar enxergando todo esse ataque ? parte dele orquestrado ? e nem tudo foi devidamente colocado nos perfis dela. Quando você tem em mãos uma rede que se comunica com mais de 20 milhões de pessoas, existe o foco para receber ataques e existe a força para se posicionar, assim como ela se posiciona lá dentro, perante qualquer pauta que a envolva. O diálogo foi a chave pra melhorar essa situação e trazer isso a público foi uma maneira que encontrei para forçar a urgência desses ajustes e assumir essa posição se fosse necessário. Cada ambiente cada um tem suas responsabilidades mas quando se trata de família sempre assumirei todas que estiverem ao meu alcance.

E continua:

Jade é soberba pq ela levantou o colar do líder enquanto seu ADVERSÁRIO NO JOGO, fazia acusações a ela no jogo da discórdia? Pode ser que sim? O que se espera de quem tem 20 anos, fez sucesso e empoderou-se? Isso desperta um pouco de arrogância que as vezes se manifesta como defesa. A vida e essas situações ensinarão ela sobre isso no tempo dela, mas há sim uma perseguição desproporcional perante as atitudes da Jade que não concordo com todas elas? Mas também não concordo com tamanha mobilização do ódio. Como não concordo, engajo, me envolvo e me posiciono ao lado dela contra tudo isso. Eu faço piadas sobre tudo na vida, fiz com ela e levei com leveza muitas situações que chegaram em mim de uma forma pesada. Busco viver uma vida sorrindo sem nunca deixar de levar ela a sério. E se é pra falar sério, isso tudo foi longe demais. Já fomos coagidos, humilhados, desrespeitados, atacados, fomos vítimas de narrativas mentirosas e como sempre disse, não vamos revidar na mesma moeda. Vamos se posicionar com firmeza perante a tudo isso mostrando pra Jade todo o apoio, respeito e amor que ela merece. Chamaram muito ela de rica, mimada e sem talento pra desqualificá-la e diminuí-la. Bom? Nossos pais lutaram e nos deram uma condição de vida muito privilegiada mas nunca tivemos um background milionário como foi inventado e replicado por muitos meios. Crescemos muito ricos nos valores e educação que Carlos, Mônica e toda nossa família passaram pra gente. Mimada? TUDO que ela tem, eu vi ela ir atrás super determinada e dar o sangue pra conquistar aliada dos valores e educação que ela teve, sem nenhum real dos outros. Sem talento? Como que alguém sem talento foi atrás e conquistou tudo que ela conquistou com apenas 20 anos? A resposta é que a Jade é foda e se você não gosta, tem que respeitar quem chegou onde a gente chegou. E o BBB não define onde ela chegou, é só mais uma passagem de sua vida. A Jade chegou num ponto onde ela tem amor, respeito e apoio de quem ela gosta e esse ódio nunca vai parar quem chegou nesse lugar!

