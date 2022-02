Embiid vence duelo contra Antetokounmpo e 76ers levam a melhor sobre os Bucks

18/02/2022 | 09:30



A rodada de quinta-feira da temporada regular da NBA, a última antes da parada para a disputa do All-Star Weekend, que será em Cleveland, teve um duelo entre dois times que contam com jogadores favoritos ao título de MVP (melhor jogador) do campeonato. E quem se deu melhor foi o Philadelphia 76ers, de Joel Embiid, que bateu o Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, por 123 a 120, em Milwaukee.

Pelo time visitante, o pivô camaronês roubou a cena e fez uma grande partida. Foram 42 pontos, 14 rebotes e cinco assistências em uma atuação decisiva contra os atuais campeões da NBA. Junto com ele, os destaques foram Tobias Harris, com 19 pontos e oito rebotes, e Tyrese Maxey, com outros 19 pontos.

Já pelos Bucks, Antetokounmpo foi o grande nome, ficando perto do "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos). Foram 32 pontos, 11 rebotes e nove assistências para o astro grego. E seus principais ajudantes também foram bem. Jrue Holiday terminou com 24 pontos e Khris Middleton marcou outros 19.

Em Charlotte, com muita emoção e baixo nível técnico, o Miami Heat precisou de duas prorrogação para vencer o Charlotte Hornets por 111 a 107, no ginásio Spectrum Center. As duas equipes tiveram apenas um pouco mais de 40% de aproveitamentos nos chutes de quadra e menos de 30% nas bolas de três.

Com o resultado positivo, o Heat se mantém na ponta da Conferência Leste com vantagem no confronto direto contra o Chicago Bulls, que tem campanha idêntica (38 triunfos e 21 derrotas). Por sua vez, os Hornets estão no momento na zona de classificação ao "play-in" (fase anterior aos playoffs) na nona colocação, com uma vitória a mais que o último classificado, o Atlanta Hawks.

No Heat, todo o quinteto titular teve dígitos duplos, mas a pontuação foi bem abaixo para os padrões da equipe comandada pelo técnico Eric Spoelstra. Kyle Lowry chamou a responsabilidade na prorrogação e fechou a partida com 25 pontos e nove rebotes. Duncan Robinson foi o segundo com 21 pontos e seis bolas triplas.

Nos Hornets, Miles Bridges foi o cestinha do jogo com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 29 pontos e 11 rebotes. P.J. Washington terminou com 15 pontos e 14 rebotes e LaMelo Ball teve um "triple-double" de 14 pontos, 14 assistências e 10 rebotes.

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 107 x 111 Miami Heat

Brooklyn Nets 103 x 117 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 118 x 125 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 120 x 123 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 142 x 111 Houston Rockets