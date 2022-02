Cantor do Calcinha Preta nega morte cerebral de Paulinha Abelha e vocalista é transferida de hospital em Aracajú

18/02/2022 | 09:10



Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, foi transferida para outro hospital em Aracajú para fazer novos exames renais. Segundo informações do G1, amigos e fãs se reuniram na porta do hospital na noite da última quinta-feira, dia 17, para acompanhar a transferência e fazer orações.

Nas redes sociais, o cantor Bell Oliver, também integrante do grupo de forró, negou a informação de que Paulinha tivesse tido morte cerebral.

- Passando aqui pra desmentir essas fake news que estão falando que Paulinha teve morte cerebral. Isso é mentira! Ela continua internada, sim, mas estável e em nome de Jesus vai sair dessa. Podem repassar pra todo mundo. Ela continua internada, sendo medicada e bem assistida. Em nome de Jesus ela vai vencer. Continuem orando e pedindo força a Deus por nossa amiga Paulinha. Passando pra tranquilizar todos os fãs do Brasil, é mentira, fake news! Não propaguem essa fake news. Ela está internada, mas zero chance de morte cerebral. Continuem as orações, continuem mandando boas vibrações pra nossa abelha, que ela merece. Em breve estaremos contando novidades boas pra vocês.

Em entrevista ao Cidade Alerta de Sergipe, o ex-marido de Paulinha, Marlus Viana - que também já foi vocalista do Calcinha Preta - falou sobre a transferência hospitalar.

- Vai ser transferida para um hospital que possa arcar melhor com as condições que ela está agora. Ela agora está em condições de ser transferida, e isso é um bom sinal.

Para finalizar, a assessoria da artista divulgou um comunicado pedindo para que os fãs apenas acreditem nas informações oficiais sobre o caso.

Em virtude de especulações e notas infundadas, a equipe da banda Calcinha Preta pede aos jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da nossa querida Paulinha Abelha. Todos os boletins serão divulgados com assinatura dos médicos que estão se dedicando ao tratamento da artista. Agradecemos e pedimos para que todos continuem orando e enviando vibrações positivas.

Entenda o caso

Paulinha Abelha deu entrada no hospital no dia 11 de fevereiro, após chegar de uma turnê com a banda Calcinha Preta em São Paulo. Os primeiros exames mostraram que a cantora tinha problemas renais, mas a causa não foi divulgada.

O quadro de Paulinha se agravou e, segundo comunicado da assessoria de imprensa, ela passou a fazer diálise. Na última quinta-feira, dia 17, foi anunciado que a cantora estava em como, por causa de uma instabilidade neurológica.