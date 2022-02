Marido de Sandy, Lucas Lima resgata fotos da despedida de solteiro e Junior Lima entrega: Que dia!

18/02/2022 | 09:10



O relacionamento de Lucas Lima e Sandy sempre gera curiosidade nos fãs. Juntos desde 1999, os dois subiram ao altar em 2008 e hoje são pais do pequeno Theo, nascido em 2014.

Vez ou outra, o casal entrega alguma intimidade, como aconteceu na última quinta-feira, dia 17, quando o músico resgatou algumas fotos de sua despedida de solteiro.

Com um álbum no Instagram, ele mostrou que o momento foi regado a muito videgame. Na legenda do post, ele escreveu:

Esse #tbt tá CAMPEÃO!!!! De Agosto de 2008, minha DESPEDIDA DE SOLTEIRO VIDALOCA, que foi chamada de "CHÁ DE PLEISTAXIONS!!!" Cada amigo trazia 50 pila e essa grana seria usada pra comprar meu PS3 e começar a vida a dois com um belo videogame! Juntamos uma TV de tubo com o 64 (rolou Pilotwings quase a noite toda), Wii no telão (era novidade, saiu todo mundo com o braço destruído) e o XBOX 360 no outro canto! Foi até a madruga e foi ESPETACULAR!!!!!!!!! A última foto era as 5:30am!

Nos comentários, Sandy brincou com o marido:

Sabia que estava me casando com um cara realmente maduro.

Já Junior, cunhado de Lucas, entregou:

Que dia! Que dia!!!

Bacana, né?