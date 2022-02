Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



18/02/2022



AD S.Bernardo disputa torneio de Fut 7 no Rio de Janeiro A equipe da AD São Bernardo embarca na manhã de hoje para o Rio de Janeiro, onde participa até domingo a Copa Sudeste de Fut7, modalidade disputada em quadras de futebol society (ou soçaite). A competição, que será toda realizada na Arena Futebol 7 Brasil, é fundamental nas ambições da equipe da região. Afinal, o campeão ganha vaga na Liga das Américas 2023.

São 16 participantes, divididosem quatro chaves de quatro componentes. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Os primeiros adversários do São Bernardo serão FTC Ribeirão e BR Samor (com transmissão no canal F7TV, no YouTube).

"Estamos com um time muito competitivo para buscar os primeiros títulos e renovar a grande sala de troféu do AD São Bernardo", dizFlavio Toth, diretor de marketing da equipe. "O futebol 7 está em um desenvolvimento muito grande e hoje conta com times como o Grêmio, Flamengo, Corinthians, entre outros. Societyé pelada, fut7 é coisa séria", emenda.