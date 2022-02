Novo tenta pressão ao STF por ‘fundão’

Da Redação



18/02/2022 | 08:37



Integrantes do partido Novo que atuam no Grande ABC estão organizando manifestação em duas cidades da região para demonstrar insatisfação com uso do dinheiro público para a campanha eleitoral que ocorrerá neste ano. Os representantes da legenda planejam se reunir em Santo André e São Caetano, amanhã e domingo, com faixas e cartazes para informar à população sobre como funciona o financiamento público das campanhas, também conhecido como "fundão eleitoral". Na região, os atos serão liderados por Paulo Proieti, coordenador do Novo no Grande ABC. A intenção das manifestações, que também ocorrerão em outras 28 cidades, é pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal), que deverá julgar ação do Novo contra o financiamento público das campanhas

Bastidores

Pelo alto

A Câmara de Santo André aprovou na sessão de ontem, em segunda votação, projeto de lei da vereadora Ana Veterinária (DEM) que dispõe sobre a utilização de drones no combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo dados oficiais da Prefeitura, os casos de dengue, zika e chikungunya aumentaram 175% no início de 2022. De acordo com a parlamentar, "a tecnologia é parceira nessa hora e a utilização de drones como ferramenta aliada dos agentes (...) irá trazer enormes benefícios à população".

Podcast

Na onda da moda dos podcasts, o presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), recebeu ontem, em seu programa, o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB). No episódio, transmitido ao vivo pelas redes sociais do parlamentar, o tom da conversa foi extremamente informal.

Árvore

Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo, Coronel Nishikawa (PSL) viu projeto de sua autoria, que institui a árvore jequitibá-rosa como símbolo do Estado de São Paulo, ser aprovado em comissão presidida pela correligionária Janaina Paschoal. A propositura segue em trâmite na Assembleia.

Lembrança

Já o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), também de São Bernardo, relembrou ontem o início de sua carreira política como vereador da cidade de Casa Branca.