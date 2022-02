CPI aponta práticas abusivas da Enel com clientes de Santo André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/02/2022 | 08:21



Os vereadores de Santo André aprovaram, ontem, relatório final da CPI da Enel, que concluiu que a concessionária de energia realizou práticas abusivas contra o consumidor da cidade. O documento foi avalizado por 21 vereadores.

No documento, a comissão lista 12 abusos cometidos pela concessionária de energia. Entre elas estão cobranças abusivas, negativação de CPF de forma injusta, cobrança por amostragem e falta de atendimento ao consumidor.

"Diante de todo o exposto, conclui-se pelo manifesto indício de abusividade e ilegalidade ante as recorrentes práticas contra o consumidor. Os fatos aqui analisados e como aqueles de conhecimento público depõem contra a conduta abusiva da investigada", sustenta a CPI. O bloco é formado pelo vereador Renatinho do Conselho (Avante), Marcos Pinchiari (PSDB), Ana Veterinária (DEM), Pedro Awada (Patriota) e Bahia Santana (PSDB).

O próximo passo, conforme o relator da CPI, Marcos Pinchiari, será encaminhar o relatório ao MP (Ministério Público), à Assembleia e também ao TCE (Tribunal de Contas do Estado). A intenção da comissão é que as autoridades apurem os indícios de práticas abusivas e também intercedam para que o atendimento da Enel seja aperfeiçoado.

"Assim que o relatório for apreciado pelos vereadores, automaticamente ele será enviado ao Ministério Público, à Assembleia e também ao Tribunal de Contas. Queremos que estas entidades também vejam e apurem o serviço prestado pela Enel. Ao longo do ano passado, praticamente todos os vereadores receberam demandas de serviços mau prestados pela concessionária", pontuou Pinchiari.

A CPI da Enel foi instaurada em agosto do ano passado, intermediada por Renatinho do Conselho. O parlamentar se baseou no aumento exponencial de reclamações sobre os serviços prestados pela concessionária. À época, o vereador afirmou que o número de queixas cresceu 2.000%, principalmente em relação à cobrança de taxas abusivas.

Ao Diário, o presidente do bloco, Renatinho do Conselho, afirmou que ouviu as demandas trazidas pelos munícipes e que isso corroborou não só com a abertura da CPI, mas também com a conclusão.

"De fato, o serviço da Enel apresentou diversas inconsistências. Então acreditamos que a concessionária agiu com práticas abusivas contra os seus clientes em Santo André", afirmou o parlamentar.

Além da Câmara de Santo André, outras quatro câmaras do Grande ABC formalizaram comissões para investigar a atuação da Enel em seus respectivos municípios: São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

Por meio de nota, e Enel alegou que recebeu a informação de que o relatório foi finalizadoe entregue à Câmara: "O documento final ainda será publicado, o que possibilitará à Enel analisar detalhadamente o conteúdo. A concessionária reiterou durante a oitiva na CPI que o atendimento aos seus clientes, e principalmente a cobrança pelos serviços prestados, respeitam rigorosamente a legislação Federal e a regulação setorial, de competência da Agência Nacional de Energia Elétrica".