Vendas de veículos na China têm expansão anual de 0,9% em janeiro

18/02/2022 | 08:23



As vendas de veículos na China tiveram expansão anual de 0,9% em janeiro, segundo dados da associação de montadoras do país. O resultado foi impulsionado pelo segmento de carros de passeio, que saltaram 6,7% na mesma comparação. Dias atrás, a associação de carros de passeio divulgou que as vendas do setor caíram 4,4% em janeiro ante igual mês do ano passado, devido a diferenças de padrões estatísticos. Surtos esporádicos de covid-19 vem ampliando os riscos à cadeia de suprimentos, de acordo com o grupo de montadoras. Apenas as vendas de veículos comerciais sofreram queda anual de 25% em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.