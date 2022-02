Big fone vai tocar nesta sexta-feira no 'BBB 22'; Lucas vence prova do líder

18/02/2022 | 08:12



O big fone tocará pela primeira vez no "BBB 22" nesta sexta-feira, 18. O anúncio foi feito por Boninho em suas redes sociais e confirmado por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 17. Em um primeiro momento, Tadeu havia dito que o telefone tocaria no sábado, 19, mas, como é dia de festa, a dinâmica acontecerá na sexta.

"Diretor não sabe nada, até porque a gente lembrou agora que tem uma mega festa Americanas. Sexta-feira, big fone ao vivo. Bota uma roupinha bonita, espera porque vai ser power", disse Boninho.

A prova do líder que aconteceu nesta quinta-feira foi vencida por Lucas Bissoli. No sábado, os brothers disputarão a prova do anjo e no domingo, 20, será formado um novo paredão no programa.

O anjo poderá imunizar uma pessoa e, na sequência, o líder faz uma indicação direto ao paredão. Para a votação da casa, haverá uma divisão de três grupos e cada grupo deverá, em consenso, indicar um brother de outro grupo.

Com exceção do indicado do líder, os demais poderão disputar a prova bate e volta. O paredão será triplo.