Auricchio investe R$ 40 milhões para reavivar Centro

18/02/2022



Modernizar a área central de São Caetano, com o objetivo de impulsionar as atividades comerciais, é o objetivo do Programa Novo Centro, apresentado aos lojistas da cidade pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) em solenidade realizada na quartafeira, na Perfumaria Belface. O Diário apurou que o governo prevê investir R$ 40 milhões na ação.

Dezenas de iniciativas visam a modernização do Centro. As principais delas são a requalificação da Praça Cardeal Arcoverde e da Rua Santa Catarina e a revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, entre outras constantes do plano de governo. As obras devem começar em maio, pela praça, e estarão concluídas até dezembro de 2024.

"Nosso foco é a construção de uma cidade para as pessoas, a partir do Centro. E isso é possível com grandes obras de modernização dos espaços públicos e ações de incentivo ao desenvolvimento econômico e a instalação de empreendimentos ligados à economia criativa, que inclui a qualificação da vida urbana do Centro no período noturno. Assim, vamos estimular o sentimento de pertencimento dos moradores", destacou Auricchio.

Presente ao encontro, o presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), Alessandro Leone, elogiou a iniciativa. "O prefeito tem sido sensível às demandas do setor. Este programa de fato transformará o Centro, que é o coração comercial da nossa cidade.

" A proposta de intervenção na Praça Cardeal Arcoverde consiste na substituição das pedras portuguesas por piso drenante, implantação de novo mobiliário urbano, renovação do paisagismo, ampliação das áreas verdes e requalificação do café e da revistaria. O projeto ainda prevê nova fonte e bancos curvos e lineares. A escadaria da igreja matriz ganhará rampas de acesso, dentro das normas de acessibilidade.

Na Rua Santa Catarina será dada continuidade às decisões tomadas quanto ao desenho dos pisos e do mobiliário urbano que será instalado na Praça Cardeal Arcoverde. O conforto do pedestre vai ser priorizado.

Já a proposta de requalificação do terminal rodoviário busca torná-lo um espaço público mais agradável, cultural, atrativo e convidativo à permanência das pessoas, além de mais seguro para os deslocamentos a pé e de bicicleta. Inclui a implantação de corredor cultural nas galerias do subsolo, soluções de acessibilidade, qualificação das áreas de lazer, reforma das fachadas, nova iluminação e sinalização, além da implantação de jardins e focos de áreas verdes em sua extensão.

Há atenção especial também à área econômica, com um pacote de incentivos fiscais e urbanísticos para a recuperação da vida urbana no Centro. O conjunto favorece a diversificação da oferta de comércios e serviços, inclusive à noite e aos fins de semana.

Com a perspectiva de ter mais pessoas circulando pelo Centro à medida em que as ações forem colocadas em prática, a Prefeitura já projeta o reforço da segurança na área, incluindo a instalação de totens de videomonitoramento em locais estratégicos.

Os comerciantes presentes ao encontro aprovaram a ideia. "Sempre lutei pelo Centro. O que faltava era exatamente isso. Uma atenção especial, com grandes e modernas ações, paisagismo bonito e mais verde. Este programa é maravilhoso", disse o dono da VNZ Mens Wear, Robson Gonzaga de Souza.

Prédio que revitalizar fachada terá isenção de IPTU

Uma segunda etapa do Programa Novo Centro prevê isentar do pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) os edifícios residenciais cujos proprietários revitalizarem as fachadas atualmente tomadas por pichação. Até o fim do ano, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), deve enviar projeto de lei permitindo a dispensa do pagamento do tributo para análise dos vereadores.

A notícia circulou nos bastidores da solenidade em que o prefeito apresentou o projeto de revitalização da área central aos comerciantes, na quarta-feira. Lojistas prsesentes na atividade comentavam sobre a novidade. A equipe do Diário confirmou a informação com fonte a par do assunto. Auricchio já teria determinado a seus auxiliares que trabalhassem no projeto.

"O prefeito já definiu as linhas gerais da proposta e discutiu-as com a equipe técnica. O próximo passo é transformála em projeto de lei e encaminhá-la para análise do Legislativo. Tudo isso deve acontecer ao longo do ano", detalhou a fonte do jornal, pedindo que seu nome fosse preservado.

O chefe do Executivo decidiu expandir o Programa Novo Centro também para os edifícios residenciais por considerar que os prédios, especialmente os mais antigos, estão deteriorados pela ação dos pichadores. A recuperação das fachadas ficará a cargo dos proprietários, que deverão solicitar à Prefeitura a isenção do IPTU após a conclusão do processo de revitalização.

A ideia é que a isenção de IPTU a edifícios que recuperarem as áreas externas passe a vigorar no próximo ano. Por isso, o projeto de lei deve ser encaminhado pelo Executivo e votado pela Câmara até o fim de 2022. A Prefeitura ainda não sabe qual será o impacto da medida nos cofres públicos, mas, ainda segundo fonte que conversou com o jornal, acredita que a revitalização da arquitetura da área central vai trazer investimentos e negócios cujos impostos compensarão os valores da renúncia fiscal.

Os detalhes do projeto devem ser anunciados ainda no primeiro semestre pelo prefeito. José Auricchio Júnior quer terminar sua quarta gestão à frente do Executivo são-caetanense com todas as etapas do Programa Novo Centro concluídas.