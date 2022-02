No BBB22, Arthur Aguiar pede para Lucas não repetir promessa de Jade Picon: Pelo menos pelo Líder você não vai

18/02/2022 | 08:10



A madrugada do BBB22 foi marcada pela liderança de Lucas - que conquistou a última prova de habilidades do programa. Cada vez mais próximo de Arthur Aguiar, o brother chamou o amigo para o vip e passou parte da noite conversando com ele, Douglas Silva e Eslovênia no quarto do líder.

Em tom de brincadeira, Arthur chegou a disparar:

- Não me vem com aquela frasezinha não, hein. Pelo menos pelo Líder você não vai. Não repete não, fazendo referência ao que Jade lhe disse quando ganhou o líder.

E Lucas respondeu:

- O que eu falo, eu cumpro.

Eslovênia, que até então parecia estar se aliando com Jade no quarto lollipop, afirmou:

- Isso mexeu tanto comigo que quando foi a segunda dela, ela chegou no quarto e falou ninguém aqui vai e eu fiquei.., disse a sister fazendo cara de assustada.

- Tem que comer minha granola toda para virar minha opção de voto, pô, rebateu Lucas.

Em outro momento da conversa, o líder já começou a falar de indicações e prometeu:

- A questão é que as pessoas mais votadas da casa estão no VIP. Então é fato que minha indicação vai movimentar o jogo. [...]Eu sou direto, parceiro. Tem muita filosofia comigo, não. No indicado pro Paredão, a piscadinha vai pra... Tu. Fecha no close.

Jade Picon cobra favores

Enquanto isso, em conversa com Laís, Paulo André e Pedro Scooby, Jade Picon começou a montar sua estratégia para semana. Com a vitória de Lucas, a sister acredita que seu nome possa estar na reta.

- Já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que está na Xepa. Já levei todo mundo para algum lugar, ou para o cinema, ou para o almoço ou para o VIP... Está na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem.

Mais tarde, pronta pra dormir no lollipop, a influenciadora descobriu que suas calcinhas descartáveis viraram assunto na Internet.

- Tu usa calcinha descartável, né? Foi postado na internet, perguntou Larissa.

- Meu Deus, meu Deus, não tô acreditando, disse Jade, claramente envergonhada e se escondendo embaixo do edredom.

- Quantas calcinhas você trouxe?, perguntou Brunna.

- Minha nossa senhora, socorro? Não acredito, continuou Jade.

- Jade usa pra não lavar calcinha, continuou Larissa.

- Eu trouxe umas 20 e poucas, daí eu uso nos dias que tô com preguiça pra usar e jogar fora.

- E onde você compra isso? Eu nunca ouvi falar, perguntou Laís.

- Não sei, minha equipe me deu, respondeu Jade.

- Coisas de Jade, concluiu Brunna.