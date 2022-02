Vereador de São Bernardo pode ser até ministro sem perder a cadeira

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/02/2022 | 08:10



A Câmara de São Bernardo aprovou projeto que autoriza vereadores da cidade a assumirem vagas de secretário de Estado, de outros municípios, como chefe de missão diplomática e até mesmo como ministro do País, caso haja convite.

Para isso, os parlamentares tiveram que modificar um inciso da LOM (Lei Orgânica do Município), que versava que os parlamentares do município só poderiam se licenciar do Legislativo para assumir cargos que beneficiassem a própria cidade, como o de secretário municipal.

"Artigo 1º ­ O inciso IV do artigo 26 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação: IV ­ Para exercer cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário de município ou chefe de missão diplomática de caráter temporário", apresenta agora o novo texto que será anexado à LOM. O projeto foi aprovado em primeiro turno e deverá ser apreciado pelos vereadores novamente por se tratar de emenda à Lei Orgânica do Município.

Conforme o vereador Julinho Fuzari (DEM), um dos proponentes do projeto de lei, a ideia principal da mudança do inciso específico é o de adequar a LOM do município e realizar a modernização da lei municipal.

"A mudança tem como principal objeto atualizar, modernizar a lei municipal. Anteriormente, o vereador não poderia assumir um cargo de secretaria de Estado, por exemplo, sem que perdesse a cadeira de vereador. Antes, o parlamentar só poderia assumir alguma secretaria no município. A ideia também é equiparar a lei de São Bernardo com a de outras cidades que já mantêm um inciso dessa forma", declarou Fuzari ao Diário.

Apresentado por vereadores da base aliada do prefeito Orlando Morando (PSDB), o projeto de lei surge em meio às tratativas do chefe do Executivo são-bernardense de se lançar candidato a vice-governador em uma possível chapa com o atual vice do Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia (PSDB), nome bancado pelo tucanato para disputa ao governo do Estado de São Paulo na sucessão de João Doria, também tucano.

Vereadores ouvidos pelo Diário, entretanto, afastaram a possibilidade de que a mudança tenha a ver com uma provável ida de Orlando Morando ao Palácio dos Bandeirantes. Julinho Fuzari sustentou que mudança serviu apenas para atualizar a LOM.

"Acho que (a mudança na lei) não tem a ver com Orlando Morando no governo do Estado. Primeiramente ele tem que ser convidado a compor a chapa, disputar a eleição e vencer. Algo meio distante ainda", avaliou o democrata. Lideranças estaduais do tucanato confirmam a possibilidade de o prefeito vir a ser indicado para compor com Rodrigo Garcia.

Demais vereadores ouvidos pelo jornal, como o líder de governo, Ivan Silva (PP), e Ary de Oliveira (PSDB) também declararam que a modificação do texto serviu apenas para modernização da Lei Orgânica do Município. "Acredito que haja vereadores que possam assumir cargo de secretário de Estado e até mesmo de ministro, mas eu não acho que a modificação foi feita por causa das negociações envolvendo o prefeito", declarou Oliveira. "A ideia é modernizar e ampliar a gestão do vereador", sustentou Ivan Silva.