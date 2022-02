Obituário - 18 de fevereiro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/02/2022 | 08:03



SANTO ANDRÉ

Elídia Margutti, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Arlindo Lellis Henrique, 83. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

João Gonçalves de Araujo, 82. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Haroldo Sipressi, 80. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Luiz Cáceres, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Motorista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Bezerra, 65. Natural de Pracinha (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Vieira, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Estoquista. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Neusa Maria Lipi, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

Paulo Alves Cordeiro, 66. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Martins, 57. Natural de Santa Rita d’Oeste (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Motorista. Dia 14. Jardim da Colina.

Enéas João de Deus Neto, 52. Natural de Camamu (Bahia). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Operador. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Osvaldo Lopes, 86. Natural de Gália (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Aldrovando Chaves, 85. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Jurucê, em Jardinópolis.

Samuel Ibanov, 84. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Ana de Lourdes Bueno de Andrade, 84. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Valdomiro dos Santos Costa, 76. Natural de Cedral (São Paulo). Residia na Chácara Silvestre, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Ailton Requia, 74. Natural de Londrina (Paraná). Residia na Vila Franca, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

Reginaldo Barbosa da Silva, 72. Natural de Vertente (Pernambuco). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

José Pedro Patrício, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Vale da Paz.

Luzinete Kins Perrone, 67. Natural de Cerqueira (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Vale da Paz.

Carlos Alberto Caldardo, 59. Natural de Piquete (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Horácio Carvalho Filho, 53. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Adriana Marconi, 49. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Edgar de Morais Zanaroli, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Kleber de Jesus Marques, 32. Natural de Santo André. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



D I A D E M A

Helena Daniel de Rezende, 88. Natural de Elói Mendes (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

João Carvalho de Lacerda, 77. Natural de Mauriti (Ceará). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



RIBEIRAO PIRES

Benedicta Fabrinni de Lima, 93. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Wilton Junior Lima de Souza, 89. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.