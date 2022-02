Buraco põe em risco motoristas no Jd.Rosina, em Mauá

Thaina Lana



18/02/2022 | 00:01



Buraco na Rua Antonietta Dell’Antônia, no Jardim Rosina, em Mauá, tem causado transtornos aos motoristas que passam pelo local. Conhecida por ser uma das rotas para fugir do trânsito da Avenida Antônia Rosa Fioravanti, principalmente nos horários de pico, a via conta com uma curva em declive, justamente onde está localizado o buraco. A equipe de reportagem do Diário esteve no local e confirmou que a ruptura tem grandes proporções.

O buraco, que segundo os moradores está no local desde outubro do ano passado, ocupa grande parte da extensão da faixa de quem desce a rua, forçando o motorista a entrar na contramão e ambos os sentidos dividem o mesmo espaço no trecho. Por ser uma ladeira em curva, a visão dos motoristas é prejudicada e, aos desavisados, é comum não saber da existência das dificuldades da rua esburacada.

Acidentes são, inclusive, o maior problema relatado no local. Segundo Wellington Almeida, 35 anos, inspetor de qualidade e morador do bairro, nos horários de pico a via gera movimentação muito grande de veículos devido aos motoristas terem que, forçadamente, contornar o buraco na contramão. As colisões são constantes. “Se você ficar dez minutos aqui vai ver algum acidente, principalmente em horário de pico”, disse o munícipe.

Marcos José, 33, trabalha com logística e é outro morador a reclamar do problema que afeta parte considerável da rua. Junto com outros munícipes, encaminhou reclamações para a Prefeitura, que retornou pedindo aos moradores para aguardarem pela manutenção do via.

O Diário entrou em contato com a Prefeitura de Mauá e pediu um posicionamento a respeito do problema, mas até o fechamento desta edição não recebeu respostas.