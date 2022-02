Ex-médico do Diário, Antônio Juliano morre aos 78 anos

Heitor Agrício

Especial para o Diário



18/02/2022 | 00:01



O médico Antônio Juliano, 78 anos, morreu na quarta-feira em consequência de infecção bacteriana no pulmão. O profissional trabalhou por 23 anos no Diário, onde atuou até dezembro de 2019 atendendo os funcionários e como responsável pela saúde ocupacional da empresa.

O corpo do médico foi cremado na própria quarta-feira, no Cemitério Jardim da Colina, localizado em rua de mesmo nome, no Jardim Petroni, em São Bernardo, cidade onde morava com a mulher Alzira Maria Juliano, 72, com quem teve uma filha, Flávia Pircher, 49.

Natural de Uberlândia, em Minas Gerais, Antônio Juliano vinha lutando contra problemas cardíacos há pelo menos dois anos. Ele passou por um procedimento cirúrgico que desencadeou em uma parada cardíaca e, como consequência, uma fibrilação atrial, doença que atinge de 2% a 4% da população e que é mais frequente com o passar dos anos. Trata-se de tipo de arritmia cardíaca, na qual o coração tem seus batimentos acelerados e passa a bater em ritmo irregular. Recentemente o médico pegou um resfriado e, devido à fragilidade do seu organismo, contraiu a infecção bacteriana no pulmão que ocasionou o seu falecimento.

Ainda um pouco abalada, Flávia destacou as qualidades marcantes do seu pai, o doutor Juliano, como era conhecido pelos colegas de Diário. “Uma das principais característica do meu pai era a sua integridade. Era uma pessoa que fazia questão de ajudar todas as pessoas com quem convivia, independentemente do grau de afinidade, e sempre se colocava a dispor dos outros. Outra característica era o bom humor. Foi um exemplo para todos nós”, descreveu Flávia.