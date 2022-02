Emancipação animal

Do Diário do Grande ABC



17/02/2022 | 23:59



O número de famílias com animais de estimação aumenta a cada ano. Dados recentes do IBGE apontam que quase 48 milhões dos domicílios brasileiros também são lar de pelo menos um cachorro ou gato. Na esteira dessas cifras tão impressionantes, observáveis em todas classes sociais, cresce também conscientização sobre o bem-estar e a qualidade de vida dos pets. Esta evolução, que une o afeto à compreensão da necessidade de cuidados e de prevenção aos maus-tratos, marca outra etapa de nossa relação com nossos parceiros de quatro patas.



O poder público, por sua vez, precisa adotar políticas consonantes com necessidades das pessoas relativas aos animais de estimação e que também previnam e deem atenção aos casos de abandono e maus-tratos, pontos que se tornaram demandas relevantes da sociedade. Neste sentido, a Prefeitura de Santo André confirma posição de vanguarda ao iniciar, nesta semana, obras do hospital veterinário no bairro Paraíso. Primeiro do Grande ABC e um dos únicos do País, o equipamento estará no Parque Central, ao lado da Sabina Escola Parque do Conhecimento, e terá dois andares para atendimento gratuito de cães e gatos.



A prioridade será cuidar de bichos vítimas da negligência humana, buscando realizar este trabalho em parceria com entidades e pessoas que atuam na proteção animal. Hospital também realizará atendimento de emergência e urgência, inclusive com castração, serviços que são caros para a maioria, mas bastante demandados pela população.



O hospital veterinário vem fortalecer diversas outras políticas relacionadas ao tema da proteção animal, como a Moeda PET, na qual garrafas pet e outros materiais recicláveis podem ser trocados por ração, e a Feira de Adoção. A própria proximidade com a Sabina visa incentivar ações integradas de educação ambiental, cuidado animal e conhecimento geral com futuras ações do novo equipamento.



Com custo de R$ 2,8 milhões e financiada com recursos do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), a obra terá acompanhamento e supervisão da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da diretoria de Bem-Estar Animal, e nasce exatamente com base nesta visão integrada da cidade, em que o foco deve ser sempre a qualidade de vida dos cidadãos.



Durante a construção, a Prefeitura também buscará estabelecer convênios com entidades que tenham experiência e conhecimento acumulado na área, visando otimizar alcance da política e estabelecer realmente centro de referência para toda a Região Metropolitana. Enfim, Santo André demonstra, mais uma vez, que está empenhada em não deixar ninguém para trás no combate à desigualdade e à exclusão, garantindo com absoluta prioridade, às famílias mais pobres, atendimento de qualidade para seus queridos animais.



José Police Neto é superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Agradecimento

A Secretaria de Esporte e Prática Esportiva manifesta seu apreço e agradecimento pelo apoio dado por este Diário durante o processo de candidatura e recebimento do prêmio de Cidade Sul-Americana do Esporte 2022, fortalecendo o projeto de retomada do protagonismo esportivo de Santo André. A honraria recebida nos leva à necessidade de execução do proposto do dossiê apresentado ao comitê avaliador, que abrange as ações de esporte e lazer no ano de 2022. Para que possamos consolidar o título de Cidade Sul-Americana do Esporte será necessário o envolvimento de toda a comunidade andreense nas ações planejadas.

Marcelo Chehade, secretário de Esporte e Prática Esportiva de Santo André



Prestes Maia

O que acontece com a Prefeitura de Santo André, que abandonou a Avenida Prestes Maia? Tem um ano que estou pedindo a manutenção das grades! Assim que acontecer grave acidente – pois os transeuntes atravessam a avenida, devido à falta das grades –, com certeza será tomada atitude!

Ricardo Fernandes

Santo André



Populismo

O populismo instalou-se na América Latina, e a população busca por um salvador para seus problemas, líderes carismáticos, demagogos e corruptos, que escondem por trás de tanta simpatia projeto de poder maquiavélico: dominar pessoas ingênuas pelas necessidades básicas. Esses falsos líderes se disfarçam de verdadeiros salvadores, que vão acabar com o sofrimento e angústia de toda a nação. E o que estamos vendo são verdadeiros regimes autoritários. Inventaram modelo único para toda América Latina, onde todos devem implantar o Bolsa Família, já implantado no Brasil há mais de duas décadas e que tem reféns milhões de eleitores. Na história da humanidade, o que Hitler fez? O que muda dos atuais líderes são somente os países e os nomes! Em breve esse império começará a ruir, assim como ocorreu com a passagem de Hugo Chávez e de Fidel Castro, o carrasco que ordenou a execução de 40 mil inocentes cubanos. Se os eleitores não os tiram de cena, força maior, chamada morte, tirará, e assim será com todos. Não tem compra de votos nem base aliada do outro lado de lá.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Antivacina

Infelizmente mais uma vez a vacinação infantil não atingiu a meta de cobertura. Só para citar um exemplo, a vacina BCG, cuja meta preconizada é de 90%, atingiu, em 2021, 56,8% no Grande ABC, 61,1% no Estado de São Paulo e 66,2% no Brasil. Em reportagem neste Diário (Setecidades, dia 14), algumas hipóteses foram levantadas para tentar explicar a baixa adesão à vacinação. Acredito que a principal causa foi movimento antivacina, que não é novo, tanto que no fim do século XVII, após Edward Jenner comunicar a Sociedade Real de Londres sobre sucesso da prevenção da varíola em 13 pessoas, surgiu grande quantidade de livros, folhetos e jornais para fazer campanha contra a vacina. Muitos anos depois, em 1904, surge no Rio de Janeiro a Revolta da Vacina, contra a vacinação obrigatória da varíola. Revoltosos foram ‘vitoriosos’ e a varíola continuou dizimando a população do Rio. Em 1908, surto causou 9.000 mortes e o governo implantou novamente obrigação da vacina, mas, desta vez, sem o violento repúdio de quatro anos antes.

Roberto Canavezzi

São Caetano



Petrópolis

Na quarta feira vi que subiu o número de mortos na tragédia de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Que tristeza! De quem é a culpa? Com toda certeza é, sim, daqueles que governam sem respeito a nada. Tudo aquilo que é essencial, ou seja, vidas! Já aconteceu no passado em menos perdas, no entanto, os ‘donos’ da cidade continuaram gananciosos, mesquinhos e sem nenhum sinal de amor ao próximo. Você que tem a caneta na mão, te digo: você está em perigo! Deus cuide e conforte todas as famílias enlutadas. Meus sentimentos.

Rosângela Caris

Mauá