Diadema vai oferecer a partir de março reforço escolar no contraturno

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



18/02/2022 | 00:01



Diadema começou a avaliar na segunda-feira o estágio de aprendizagem dos estudantes matriculados na rede pública. Para isso, a Secretaria de Educação está aplicando a Prova Diadema, avaliação produzida com intuito de fazer diagnóstico e conhecer o nível de defasagem que os alunos estão por causa dos quase dois anos de aulas remotas em razão da pandemia da Covid-19. Os estudantes que precisarem terão direito, a partir do dia 15 de março, a aulas de reforço escolar no contraturno, ou seja, no horário oposto ao que frequenta o colégio.

Neste primeiro momento, a Prova Diadema será aplicada às 12,3 mil crianças do 1º ao 5º anos do ensino fundamental. A partir dos dados registrados, reuniões com a equipe educacional serão realizadas para definir estratégias específicas para estudantes e unidades que apresentarem descompasso no grau de aprendizagem.

Dois programas serão os pilares da estratégia da Prefeitura para reduzir as desigualdades no nível de aprendizado dos estudantes: o Aprender Mais e o Mais Educação.

O Aprender Mais é focado aos matriculados no 4º e 5º anos do ensino fundamental 1 – cujas idades são de 9 e 10 anos. São aulas ministradas no contraturno escolar de letramento e matemática. Ou seja, além da grade curricular tradicional, o estudante terá material adicional para reforçar habilidades de leitura, escrita e matemática, disciplinas consideradas essenciais para o desenvolvimento dos estudantes dessa faixa etária.

Já o Mais Educação é um resgate de um programa prioritário aplicado até 2012 pela Prefeitura de Diadema. Também ofertado no contraturno escolar, o Mais Educação tem como um dos principais objetivos fomentar a permanência dos estudantes nas escolas. O foco é para estudantes com idade entre 6 e 8 anos, que têm à disposição aulas de letramento e matemática, além de cursos de esportes, cultura e meio ambiente.

“A pandemia trouxe sequelas ao estudante e ao nível de aprendizado. Nosso objetivo é não deixar ninguém para trás. Por isso, o nosso planejamento vai além de um simples reforço, é uma recomposição de aprendizado, com olhar acolhedor, inclusivo e de redução de desigualdades. O Aprender Mais e o Mais Educação são programas estruturais, que se tornaram ainda mais essenciais no período em que estamos. O olhar acolhedor é permanente”, afirmou a secretária de Educação de Diadema, Ana Lúcia Sanches.