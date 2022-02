'Erros acontecem, mas eles não me definem', diz Maria após expulsão do 'BBB 22'

17/02/2022 | 20:47



Expulsa do Big Brother Brasil 22 na última terça-feira, 15, Maria ainda não havia se pronunciado em nenhuma rede social. O silêncio acabou e o perfil oficial do reality show no Instagram publicou um vídeo com um recado carinhoso da ex-BBB.

"Só quero passar para dizer que está tudo bem, na medida do possível", Maria disse logo no início do vídeo. "Tô tentando entender como está o mundo aqui fora. A gente entra em uma imersão e sair é uma coisa muito diferente, até porque a gente sai muito diferente", continua.

Maria foi expulsa da casa após agredir Natália com um balde na cabeça durante o Jogo da Discórdia. Com a desclassificação, fãs, familiares e até os participantes do reality se preocupavam em como a cantora ficaria - emocionalmente falando e ela conta: "... Bola pra frente, vida que segue e o jogo lá dentro também. Aqui fora a minha vida continua e espero poder continuar mostrando a Maria autêntica que eu fui lá dentro, que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo que eu fiz de bom".

"Os erros acontecem, mas eles não me definem. Se era essa a maior preocupação de vocês, eu estou ciente e lidando com isso", finaliza. Nos comentários da publicação, fãs demonstram apoio. "Sucesso Maria, você é gigante", "te adorei lá dentro e você é maravilhosa", "que bom ver que a carinha tá boa!" foram alguns dos comentários. Os perfis de participantes que estão no programa também comentaram, como Eliézer, Vyni, Douglas Silva, Lucas Bissoli e Jessi. "A única imagem que eu quero lembrar é da rã invertida", escreveu Luciano, ex-BBB e primeiro eliminado do reality.

Neste domingo, 20, Maria participará do Domingão com Huck para falar pela primeira vez sobre o que aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil. O programa também recebe Bárbara Heck, eliminada no 4º paredão do BBB 22.