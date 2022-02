Sevilla abre oitavas da Liga Europa com vitória; Porto e Atalanta também vencem

17/02/2022 | 19:30



Maior campeão da história da Liga Europa, o Sevilla começa bem sua trajetória na fase mata-mata da competição. A equipe de Julen Lopetegui recebeu o Dínamo Zagreb no estádio Ramón Sánchez Pizjuán e venceu por 3 a 1, em jogo de ida das oitavas de final.

O fim da tarde desta quinta-feira ainda teve outras três partidas. O Olympiacos chegou a sair na frente com gol do brasileiro Tiquinho Soares, mas levou a virada da Atalanta na Itália. A Lazio marcou primeiro diante do Porto, com um gol de letra, mas acabou levando a virada. Leipzig e Real Sociedad ficaram no empate por 2 a 2.

A vitória do Sevilla por 3 a 1 sobre o Dínamo Zagreb começou a ser construída aos 13 minutos, quando Rakitic converteu uma cobrança de pênalti. Aos 41, o Dínamo empatou com um chute forte de Orsic. Mas o Sevilla reagiu de maneira "relâmpago" para abrir vantagem. Três minutos depois, Lucas Ocampos pegou sobra e acertou um voleio, que desviou e entrou no gol. Dois minutos mais tarde, Martial finalizou contra-ataque, fazendo 3 a 1.

Um golaço de fora da área marcado pelo brasileiro Tiquinho Soares deixou o OIympiacos em vantagem contra a Atalanta no primeiro tempo. O time italiano buscou a virada com dois gols de Berat Djimsiti em um intervalo de apenas três minutos no segundo tempo e conseguiu vencer por 2 a 1 diante de sua torcida.

Em outro jogo com virada, a Lazio abriu o placar contra o Porto com um gol de letra de Zaccagni aos 23 minutos, mas o time da casa reagiu e virou para 2 a 1. Aos 37, Toni Martinez completou cruzamento para empolgar a torcida no estádio do Dragão. O mesmo Toni Martinez aproveitou mais um cruzamento para virar o jogo no segundo tempo, aos 4 minutos.

Já a Real Sociedad enfrentou o RB Leipzig fora de casa. O time espanhol abriu o placar com Le Normand logo aos 8 minutos, mas Nkunku empatou para o RB Leipzig aos 30min após receber ótimo cruzamento de Angeliño. A equipe basca voltou a ficar em vantagem na segunda metade do jogo, aos 19 minutos, com um gol de pênalti de Oyarzabal. O jogo na Alemanha ficou novamente empatado aos 37 minutos em mais uma cobrança de pênalti, convertida por Forsberg a favor do Leipzig.

LIGA CONFERÊNCIA - A fase oitavas de final da Liga Conferência também foi agitada com quatro jogos no fim da tarde desta quinta-feira. Com Gerson em campo, o Olympique de Marseille venceu o Qarabag por 3 a 1, jogando na França. Quem também construiu boa vantagem jogando diante de sua torcida foi o Leicester, da Inglaterra, que derrotou o Randers por 4 a 1. Os visitantes Bodo/Glimt e Partizan também venceram seus jogos contra Celtic e Sparta Praga, respectivamente (3 a 1 e 1 a 0).