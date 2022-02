Filme Elvis ganha novo trailer que mostra caracterização idêntica ao astro do rock

17/02/2022 | 19:10



O novo trailer do filme Elvis foi divulgado nesta quinta-feira, dia 17, pela produtora Warner Bros. O filme contará a história de Elvis Presley, interpretado pelo ator Austin Butler. No trailer já é possível notar o investimento na caracterização do personagem que vive a história do rei do rock.

O filme é dirigido pelo diretor Baz Luhrmann, responsável por grandes produções como Moulin Rouge e O Grande Gatsby. O longa promete contar a história da carreira do ator que até hoje é um grande sucesso. Para completar o elenco, Tom Hanks interpreta o empresário do cantor, Tom Parker, que mantinha uma relação abusiva com Elvis e controlava toda a carreira do astro.

A produção chegará aos cinemas ainda em 2022.