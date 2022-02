Maria grava vídeo e agradece apoio após expulsão do BBB22: -Bola para frente e vida que segue

17/02/2022 | 19:10



Nesta quinta-feira, dia 17, Maria surpreendeu os seus fãs com um vídeo super especial na conta oficial do Big Brother Brasil, no Instagram!

Com um look amarelo e o cabelo trançado, a cantora tranquilizou os fãs e afirmou que está tudo bem. Segundo ela, fora do confinamento está sendo bem acolhida.

- E ai galera, minhas Marikonas, meus queridos e minhas queridas que me acompanharam nessa trajetória muito doida que é o BBB, que está sendo o BBB22. Só quero passar pra dizer que está tudo bem, na medida do possível eu to tentando entender como está o mundo aqui fora. Sair é uma coisa diferente, até porque a gente sai muito diferente. E é isso, bola pra frente, vida que segue, o jogo lá dentro também e aqui fora minha vida continua.

No final, ela fez um pedido ao público:

- Que vocês fiquem sempre com a imagem positiva de tudo o que eu fiz de bom. E os erros, eles acontecem, mas eles não me definem.

Vale pontuar que após a expulsão, a Globo traçou um plano para preservar a imagem da cantora, expulsa após acertar um balde na cabeça da Natália durante o Jogo da Discórdia.