Jake Gyllenhaal se pronuncia pela primeira vez sobre hit de Taylor Swift inspirado no relacionamento deles

17/02/2022 | 18:10



Jake Gyllenhaal finalmente se pronunciou sobre a música de Taylor Swift que supostamente fala sobre o término dos dois, que aconteceu há mais de dez anos. O hit All Too Well foi regravado pela cantora em 2021, em versão estendida, e conquistou o coração dos fãs.

Com o lançamento, o relacionamento deles voltou a ser assunto na internet. Na música, Taylor conta sobre um término doloroso devido à diferença de idade, o que deixou seus fãs pensando que a letra era sobre o ator, que é nove anos mais velho que ela. Outro fator que colaborou com a hipótese dos internautas é que a artista escreveu a canção poucos meses após o fim do namoro das celebridades.

Como a composição traz referências aparentes a Jake, os fãs da cantora começaram a utilizar as redes sociais para fazer piadas com a estrela de O Segredo de Brokeback Mountain.

E se você fosse Jake Gyllenhaal e quisesse ir para o céu, mas Deus dissesse: Não, lembre-se de quando você perdeu a festa de 21 anos da Taylor Swift, escreveu um internauta.

Jake Gyllenhaal terminou com a Taylor Swift porque ele disse que a diferença de idade era muito grande, e ela realmente escreveu: Eu fico mais velha, mas suas amantes continuam com a mesma idade, disse um segundo.

Depois de meses da estreia da música e de inúmeras brincadeiras feitas com Gyllenhaal, ele finalmente se pronunciou sobre o assunto.

Não tem nada a ver comigo. É sobre o relacionamento dela com seus fãs. É a expressão dela. Artistas aproveitam experiências pessoais para inspiração, e eu não guardo ressentimento de ninguém por isso, declarou em entrevista com a revista Esquire.

O artista negou ter passado por uma fase difícil desde o lançamento da canção e explicou porquê desativou os comentários de seu Instagram.

Quando os apoiadores [de um famoso] ficam indisciplinados, acho importante sentirmos a responsabilidade de fazê-los serem civilizados e não permitir cyberbullying em nome de alguém. Isso implora por uma questão filosófica mais profunda. Não sobre qualquer indivíduo em si, mas é uma conversa que nos permite examinar como podemos ? ou até mesmo devemos ? assumir a responsabilidade pelo que colocamos no mundo, pelas nossas contribuições para o mundo. Como provocamos uma conversa? Vemos isso na política. Há raiva e divisão, e é literalmente uma ameaça à vida ao extremo, declarou.

Minha pergunta é: este é o nosso futuro? A raiva e a polarização são nosso futuro? Ou podemos ser empoderados e empoderar os outros ao mesmo tempo em que colocamos empatia e civilidade na conversa dominante? Essa é a discussão que deveríamos ter, ele continuou.

Por fim, ele afirmou que não escutou ao novo álbum de Taylor, que conta com a canção polêmica.

Não ignoro que há interesse em minha vida. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho um relacionamento que é realmente maravilhoso, e tenho uma família que amo muito. E todo esse período de tempo me fez perceber isso.

Atualmente o ator, de 41 anos de idade, namora uma modelo de 26 anos. Taylor, de 32 anos de idade, também está em um relacionamento, com o ator Joe Alwyn, de 30 anos.