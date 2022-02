Tadeu Schmidt comemora um mês de BBB22: Estou muito feliz

17/02/2022 | 18:10



Um mês de BBB22! Nesta quinta-feira, dia 17, Tadeu Schmidt está comemorando um mês do início do reality show e com muito estilo, já que sua esposa, Ana Cristina, comprou um super bolo pra ele. O apresentador compartilhou uma foto no Instagram super sorridente junto com o bolo e agradeceu todo o carinho em seu primeiro mês como comandante do programa.

1 mês de BBB22!!! E olha o que Mozão mandou fazer pra celebrar!

O jornalista até destacou a intensidade do trabalho e a empolgação para os próximos capítulos da edição.

Sim, é só 1 mês. Mas é tão intenso que merece celebração. Obrigado a todos vocês que têm me acompanhado com tanto carinho! Estou muito feliz! Hoje, a felicidade e a empolgação com o BBB são ainda maiores do que antes da estreia! E só crescem! E bora! Por que ainda tem muita história pra ser vivida naquela casa?