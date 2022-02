Policia Militar comanda operação de reforço em São Bernardo

Heitor Agricio

Especial para o Diário



17/02/2022 | 17:53



A Operação Grande ABC Mais Seguro, realiza mais uma ação nesta quinta-feira (17), dessa vez com foco na cidade de São Bernardo, onde foram registrados nesta quarta-feira um arrastão no bairro Baeta Neves e a morte de um suspeito após a tentativa de assalto a um policial civil.

Durante a operação está sendo reforçado o patrulhamento da polícia militar com o apoio do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Policia) viaturas da força tática, viaturas da ronda escolar e patrulhamento via rádio.

“Com os acontecimentos de ontem o policiamento visa mitigar ocorrências dessa natureza e também há um foco em capturar quadrilhas do pix na região.” informa o Tenente Coronel Vlamir, comandante do 6º batalhão da polícia militar.

O policiamento reforçado irá continuar durante a madrugada e deve ser direcionado para outras regiões do Grande ABC amanhã.